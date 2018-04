Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 aprile 2018 10.04 15 aprile 2018 - 10:04

In Montenegro alle 7 si sono aperte le urne per le elezioni presidenziali.

Grande favorito è Milo Djukanovic, leader del Partito democratico dei socialisti (Dps) al governo e politico di lungo corso nel Paese balcanico ai cui vertici è rimasto per oltre vent'anni sia come premier che come presidente.

A sostegno della sua candidatura Djukanovic ha sottolineato i progressi compiuti dal Montenegro in tutti questi anni, dall'indipendenza del 2006 con il referendum di separazione dall'Unione con la Serbia all'avvio nel 2012 del negoziato di adesione alla Ue, e all'ingresso nella Nato lo scorso giugno, nonostante la forte opposizione della Russia.

I sondaggi della vigilia assegnano a Djukanovic una larga vittoria già al primo turno odierno con oltre il 50% dei consensi. In caso contrario si andrà al ballottaggio fra due settimane.

Degli altri sei candidati in lizza, il principale sfidante di Djukanovic, che figura secondo alle sue spalle nei sondaggi con percentuali fra il 30% e il 35%, è Mladen Bojanic, appoggiato da una larga parte dello schieramento di opposizione, contrario alla Nato, e che definisce Djukanovic il 'simbolo del passato'.

Per la prima volta alla carica di presidente è candidata una donna, Draginja Vuksanovic, socialdemocratica, favorevole a Ue e Nato, data terza nelle preferenze con l'8-10%.

Gli elettori sono poco meno di 533 mila su una popolazione di circa 650 mila abitanti, che potranno votare fino alle 20 in 1.214 seggi.

