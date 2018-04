Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 aprile 2018 7.05 25 aprile 2018 - 07:05

Il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk, in visita a Podgorica, ha elogiato ieri sera i progressi compiuti dal Montenegro sulla strada verso l'integrazione europea, sottolineando come rappresenti un buon esempio per gli altri Paesi dei Balcani occidentali.

In un colloquio con il premier Dusko Markovic, ha riferito il governo in un comunicato, è stato constatato che il Montenegro avanza nel processo verso l'adesione all'Unione, attuando con successo le riforme e gli impegni previsti dal cammino europeo.

"Il Montenegro sotto la vostra guida è un Paese che primeggia nel processo di integrazione", ha detto Tusk. "Non vi è dubbio che siete in una buona condizione negoziale e che rappresentate un buon esempio. Il vostro lavoro e i vostri successi non sono importanti solo per il Montenegro ma anche per l'Unione europea poiché con ciò si dimostra che i progressi e i passi avanti sono possibili anche in una situazione complessa e in una regione complicata".

Markovic ha osservato che l'ultimo rapporto della commissione europea è un documento utile per ulteriori progressi e per l'accelerazione del processo negoziale verso l'adesione alla Ue.

Il Montenegro è stata la seconda tappa di un giro nei Balcani occidentali che Tusk ha cominciato oggi visitando per prima l'Albania. Domani sarà in Serbia, da dove proseguirà per Bosnia-Erzegovina e Macedonia. L'obiettivo principale della missione è preparare il vertice Ue-Balcani occidentali in programma il 17 maggio prossimo a Sofia.

Prima di Tusk, dall'inizio dell'anno nella regione sono stati in visita tutti gli altri principali leader della Ue: il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, il presidente della commissione Jean-Claude Juncker, l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza Federica Mogherini.

