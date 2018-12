Monumenti protetti: 75'000 in Svizzera, in Ticino 40% edifici sacri

In Svizzera ci sono circa 75'000 monumenti storici protetti.

Oltre la metà si concentra nei cantoni di Vaud, Friburgo, Ginevra, Berna e Argovia. È quanto emerge dalla prima statistica nazionale realizzata nel 2016 in questo ambito e presentata oggi a Berna. Il Ticino si piazza al primo posto per numero di edifici religiosi, che sono per altro più numerosi nei cantoni cattolici.

Ciò è naturalmente dovuto alla storia religiosa di queste regioni, ma anche, nel caso del Ticino, alla grande quantità di piccoli monumenti sacri, come cappelle, che costellano il territorio, è stato spiegato in conferenza stampa. A ciò si aggiunge una struttura comunale fino a pochi anni fa frammentata. In Ticino, Vallese e Lucerna, circa il 40% dei monumenti protetti nel 2016 era sacro, mentre altrove, come a Berna, Glarona o Ginevra la quota scende al 2-4%.

Più in generale, è il canton Vaud quello che contava più monumenti protetti (8457), davanti a Friburgo (8132) e Ginevra (7672). In Ticino ce n'erano 3923, mentre nei Grigioni 4869. Complessivamente, 2800 monumenti tutelati erano considerati d'importanza nazionale, il resto, 72'000, lo erano a livello regionale o locale. A questi si aggiungono 39'000 siti archeologici.

