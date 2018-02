Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 febbraio 2018 20.14 05 febbraio 2018 - 20:14

''Conosco il popolo ebraico e riconosco che ci sono stati criminali polacchi che hanno ucciso ebrei durante la Shoah, ma non erano la maggioranza e di sicuro la Polonia non è responsabile dell'uccisione di milioni di ebrei''.

Lo ha detto il premier polacco Mateusz Morawiecki nel ricevere alcuni giornalisti giunti da Israele.

''Ci sono state famiglie polacche che hanno ucciso ebrei, va detto con chiarezza. Ma io invito storici israeliani che vogliano condurre ricerche a chiarire: quanti, malvagi, furono coinvolti nelle uccisioni e quanti invece aiutarono gli ebrei. Se 150 mila ebrei polacchi si sono salvati, la maggior parte, se non tutti, lo furono grazie alla popolazione polacca. E quanti pochi invece in Ucraina e in Bielorussia...''.

Riferendosi alla controversa legge sulla Shoah approvata dal suo parlamento, Morawiecki ha aggiunto: ''Voi non dovete essere incolleriti: il nostro unico scopo è di garantire che si dica la verità sulla Seconda guerra mondiale. Dire che i campi di sterminio sono 'polacchi' è un crimine''. La legge non sarà cambiata ma la Polonia, ha assicurato, terrà in considerazione le obiezioni giunte da Israele.

