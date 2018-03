Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 marzo 2018 21.48 24 marzo 2018 - 21:48

La cantante e attrice svizzera Lys Assia, pseudonimo di Rosa Mina Schärer, è morta all'età di 94 anni all'ospedale di Zollikerberg (ZH). Vinse la prima edizione del Gran Premio Eurovisione della Canzone che si tenne a Lugano nel 1956 con la canzone Refrain.

Lys Assia, nata a Rupperswil (AG) il 3 marzo 1924, da giovane fu ballerina prima di iniziare la carriera musicale nel 1940. La sua prima canzone di successo fu Oh Mein Papa, del 1954.

All'Eurovision Song Contes del 1956 presentò anche un'altra canzone, Das Alte Karussell. Partecipò poi anche alle due edizioni successive della manifestazione con L'enfant que j'étais e Giorgio. Con quest'ultima canzone si piazzò seconda.

Fu anche ospite dell'edizione 2008, tenutasi a Belgrado, e in tale occasione diede il via al televoto della seconda semifinale. Nel 2011 si candidò per partecipare alla selezione svizzera per l'edizione 2012: la sua canzone C'était ma vie fu scelta dalla radio DRS per concorrere alla finale, dove però finì solo ottava.

Scoprì e lanciò la cantante Beatrice Egli, collaborando anche al suo album di debutto, uscito nel 2007.

