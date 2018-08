Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

18 agosto 2018 15.32

"Sono scioccato e rattristato per la morte di Kofi Annan", ha detto oggi l'ex consigliere federale Adolf Ogi all'agenzia Keystone-ATS. Annan era un uomo umile e anti-politico, secondo il bernese.

In aprile aveva avuto l'onore di tenere un discorso a Ginevra in occasione dell'80mo compleanno di Annan. Il rapporto tra i due era caratterizzato da intimità, rispetto reciproco, fiducia e simpatia.

Un legame che aveva avuto una riconferma in occasione della morte del figlio di Ogi, Mathias, ha spiegato l'ex consigliere federale. In quell'occasione Kofi Annan era venuto appositamente al funerale a Berna. La sua presenza gli aveva dato molta forza in questo momento difficile. "Annan mi ha consigliato, dopo il funerale, di richiamare alla mente i bei momenti con mio figlio", ha detto Ogi. Ora cercherà un'altra volta di mettere in pratica questa raccomandazione di Annan.

Esattamente un anno dopo il funerale, Annan era tornato a Berna ed aveva invitato Ogi e la moglie a pranzo. Sfortunatamente, il bernese era all'estero, ma la moglie aveva potuto incontrarlo. Ciò testimonia quanto Annan fosse straordinario, ha sottolineato Ogi: la sua umanità, il suo carisma e la sua gentilezza non verranno dimenticati.

L'ex consigliere federale ha continuato dicendo di aver lavorato con Annan "alla pari". "Quando abbiamo compiuto assieme un'escursione a Kandersteg nel 2000, mi ha ritenuto in grado di diventare rappresentante speciale delle Nazioni Unite per lo sport", ha continuato Ogi. Questa cooperazione è durata sei anni.

