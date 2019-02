Il fotografo svizzero Eric Bachmann è morto ieri a Bad Zurzach (AG) dopo una lunga malattia. Aveva 78 anni. Davanti al suo obiettivo hanno posato personaggi come Muhammad Ali, Karl Lagerfeld, gli Abba, Clint Eastwood, e molti svizzeri: da Dimitri a Max Frisch.

Il decesso del fotografo è stato annunciato oggi dai famigliari. Nato a Zurigo nel 1940, Eric Bachmann inizia nel 1956 un apprendistato triennale presso il leggendario studio fotografico Meiner, che si occupa principalmente della clientela altolocata di Zurigo. Lo studio ha pero difficoltà finanziarie e alla fine Bachmann, unico impiegato rimasto, per ricevere il suo ultimo salario da apprendista di 60 franchi deve ricorrere a un precetto esecutivo.

Dal 1959, Eric Bachmann partecipa alla creazione del servizio di fotografia della tv svizzero tedesca DRS. Nel 1962 lascia l'incarico e lavora come freelance. Dal 1963 al 2001, Bachmann effettua viaggi di reportage in tutti e cinque i continenti. Per oltre 50 anni fornisce a riviste e giornali immagini di politica e di cultura, ma effettua anche esposizioni e continua a lavorare come freelance per la DRS.

Le sue foto sono state raccolte anche in numerosi libri come "Leutschenbach Karambuli" (2001) sulle celebrità televisive svizzere o "Muhammad Ali, Zürich, 26.12.1971" (2014), sui giorni passati a Zurigo dal pugile americano morto nel 2016. Bachmann accompagna e fotgrafa Ali mentre fa si allena sulle pendici sull'Üetliberg. Leggendarie le foto dell'asso del pugilato che passeggia sulla Langstrasse, in mezzo ad una folla di ammiratori sorridenti.

A causa della neve, il fotografo regala al campione dei pesi massimi un paio di scarponi da montagna: l'acquisto è ovviamente documentato da una foto scattata la vigilia di Natale del 1971 in un negozio di scarpe della Langstrasse.

Neuer Inhalt Horizontal Line