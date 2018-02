Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

È morto a 70 anni John Perry Barlow, attivista e visionario pioniere di Internet ma anche paroliere del gruppo rock psichedelico Grateful Dead.

Nato il 3 ottobre del 1947 in una piccola città del Wyoming, Barlow è stato tra i co-fondatori della Electronic Fontier Foundation, l'associazione "no profit" che negli Stati Uniti dagli anni Novanta si batte per i diritti digitali. La sua opera più famosa come attivista è la Dichiarazione di indipendenza del Cyberspazio, pubblicata nel febbraio 1996 e scritta in risposta alla conversione in legge negli Stati Uniti del Telecommunications Act.

Nella contea di Sublette nel Wyoming, dove è cresciuto e andava a scuola, Barlow incontra Bob Weir, che in seguito entrerà nei Grateful Dead, uno dei gruppi protagonisti della celebre Summer of Love, quella dei figli fiori. La collaborazione tra i due matura negli anni Settanta, i due titano fuori brani che resteranno nel repertorio della band come Cassidy, Mexicali Blues e Black Throated Wind.

"La Rete ha perso un eroe. Non è un'esagerazione dire che la maggior parte del web che oggi conosciamo e amiamo esiste grazie alla sua visione e alla sua guida", l'Electronic Frontier Foundation.

