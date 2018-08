Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 agosto 2018 8.36 12 agosto 2018 - 08:36

Vidiadhar Surajprasad (V.S.) Naipaul in un'immagine del 2001.

È morto lo scrittore anglocaraibico, di lontane origini indiane, Vidiadhar Surajprasad (V.S.) Naipaul, Nobel per la letteratura nel 2001 e autore di numerosi romanzi, quali "Una casa per Mr Biswas" e "Sull'ansa del fiume", e di numerosi saggi.

Ne dà notizia la famiglia in un tweet all'agenzia Press Association. Lo scrittore, morto nella sua casa londinese, aveva 85 anni.

