Questo contenuto è stato pubblicato il 21 settembre 2018 13.58 21 settembre 2018 - 13:58

Le nuove sanzioni statunitensi, comprese quelle secondarie, sono un atto di concorrenza sleale e indicano che c'è una crisi del sistema del dollaro. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov.

"Per quanto riguarda le nuove sanzioni degli Stati Uniti, non siamo più sorpresi di nulla", ha detto Lavrov in una conferenza stampa dopo i colloqui con il ministro degli Esteri bosniaco Igor Crnadak.

Lavrov ha definito le sanzioni contro la società Sukhoi e la fabbrica di Komsomolsk nell'Amur "una manifestazione di concorrenza sleale". "È un ulteriore segnale che il sistema [valutario] basato sul dollaro è completamente screditato e che la fiducia nel biglietto verde stia calando molto bruscamente", ha aggiunto Lavrov, citato da Interfax.

Mosca trarrà le sue conclusioni dalle nuove sanzioni imposte da Washington e tenterà di ridurre la sua dipendenza dagli Stati Uniti, ha poi aggiunto. "Facciamo del nostro meglio per non dipendere da Paesi che trattano i loro partner internazionali in questo modo", ha detto Lavrov. "Un numero crescente di nostri partner in Asia e America Latina sta assumendo una posizione simile e credo che questa tendenza si consoliderà", ha affermato.

Le sanzioni americane che colpiscono il produttore russo di jet militari Sukhoi sono "un'altra azione di concorrenza sleale", ha detto Serghiei Lavrov. Gli Usa hanno sanzionato la Cina per l'acquisto di armi russe, compresi i jet Sukhoi.

