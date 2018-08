Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 agosto 2018 19.17 27 agosto 2018 - 19:17

La Russia è pronta a reggere un'altra "ondata" di sanzioni americane ed è determinata a difendere i propri interessi, anche dal punto di vista "militare". Lo ha detto il viceministro degli Esteri Serghei Ryabkov a Rossiya 1.

"È necessario prepararsi e il nostro apparato economico, il nostro apparato militare si stanno preparando", ha spiegato. "Come ha detto il presidente Vladimir Putin alle Camere, la Russia proteggerà la sua sicurezza a qualunque costo, anche quello militare. Era un messaggio al mondo, in particolar modo agli Usa", ha concluso Ryabkov citato da Interfax.

Ryabkov ha sottolineato che Putin, "come da sue prerogative presidenziali", potrebbe decidere di "dare una risposta asimmetrica" alle sanzioni Usa. La Russia, ha precisato, non lascerà poi che la "lista nera" degli individui sanzionati dagli americani si allunghi senza reagire "in maniera speculare". Il vice ministro ha poi sostenuto che è necessario trovare un modo per aggirare le banche Usa quando si tratta dei pagamenti.

La Russia, ha concluso, "reggerà" ad ogni modo al nuovo giro di sanzioni, così "come ai prossimi cinque".

