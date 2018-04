Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Tanto tuonò che piovve. La lunga disputa tra le autorità russe e la popolare applicazione di messaggistica Telegram si è infatti conclusa con il blocco dell'app, decisa dal tribunale Tagansky di Mosca.

La colpa di Telegram? Non aver consegnato ai servizi di sicurezza federali (Fsb) le chiavi per decrittare i messaggi degli utenti, così come stabilito dalla Corte Suprema.

Una scelta rivendicata con orgoglio dal fondatore di Telegram, Pavel Durov. Pure lui russo. "La privacy non si vende e i diritti umani non possono essere sacrificati per paura o per avidità", ha detto Durov, che ha proibito ai propri legali di recarsi in aula per evitare di prendere parte alla "sceneggiata".

Telegram ricorrerà in appello ma il blocco, intanto, è esecutivo e da lunedì i provider inizieranno a tradurlo in realtà. Sempre che ci riescano. Durov ha infatti assicurato che la compagnia ha già previsto "metodi incorporati per bypassare il blocco". E poi c'è sempre la possibilità di usare Vpn. Insomma, "prendimi se ne sei capace". Un gioco tra gatto e topo alquanto surreale, soprattutto perché Telegram è l'app preferita dalle élite russe: lo dimostrano i numerosi canali dedicati alla politica, spesso fonte di ghiotte indiscrezioni sulla 'corte di Putin', nonché le chat ufficiali fra portavoce e giornalisti (Cremlino compreso).

L'assalto all'app era partito dopo l'attentato di aprile 2017 alla metro di San Pietroburgo, organizzato, secondo l'Fsb, proprio su Telegram. Una versione dei fatti che Durov - che ha lasciato la Russia e vive all'estero - ha bollato come una "strumentalizzazione".

Durov è spesso definito come lo Zuckerberg russo poiché è il fondatore di VKontakte, il principale social network del Paese (da cui venne estromesso a forza dalle autorità). La vicenda - scrive Meduza - può essere vista come un simbolo della Russia di oggi, che fa la "guerra al suo futuro" invece che celebrare e sostenere chi, nella digital economy dominata dagli Usa, è stato in grado di creare società di successo in tutto il mondo.

