Critiche al canton Berna per la gestione del caso di Moutier e critiche alla Confederazione per non essersi assunta le proprie responsabilità.

Il segretario generale del Movimento autonomo (MAJ), Pierre-André Comte, ha colto l'occasione dell'odierna festa del popolo giurassiano a Delémont, giunta alla 72esima edizione, per lanciare pesanti accuse a Berna.

Nel suo discorso, Comte ha definito l'atteggiamento delle autorità del cantone una "rapina politica", visto che hanno calpestato la "scelta democratica" degli abitanti di Moutier. Il leader autonomista ha poi chiamato in causa l'Ufficio federale di giustizia (UFG), che ha sorvegliato il voto.

In particolare, egli ha criticato la Confederazione per non essere intervenuta nei casi di irregolarità segnalati anche prima dello scrutinio. "La Cancelleria bernese e l'Ufficio federale di giustizia avevano i mezzi per intervenire ed evitare il fiasco democratico che i filobernesi radicalizzati speravano", ha aggiunto, invitando il governo giurassiano a convocare la Confederazione nell'ambito della Conferenza tripartita, che riunisce le parti in causa.

Comte ha invece aperto uno spiraglio nei confronti della nuova ministra di giustizia, Karin Keller-Sutter, sottolineando il fatto che "non è bernese", e dicendosi fiducioso della sua imparzialità.

