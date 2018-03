Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 marzo 2018 15.17 29 marzo 2018 - 15:17

Il Municipio di Moutier (BE) non sopporta più il clima di sospetti legato al voto sul trasferimento della città al canton Giura.

In una lettera inviata oggi alla consigliera federale Simonetta Sommaruga, l'esecutivo ha manifestato la sua irritazione per l'immagine negativa veicolata dagli oppositori e chiede alla Confederazione di intervenire.

"Ora basta", ha sottolineato nella missiva il sindaco autonomista di Moutier, Marcel Winistoerfer. Questi deplora le recenti accuse riguardanti sospetti cambiamenti di domicilio prima e dopo il voto del 18 giugno scorso, in cui una maggioranza risicata di cittadini (51,7%) ha deciso di cambiare cantone.

Per il Municipio, si tratta di tentativi di disinformazione volti ad esercitare pressione sulla prefettura del Giura bernese che deve ancora pronunciarsi su sette ricorsi relativi al voto di Moutier. Le autorità cittadine ricordano come il Ministero pubblico abbia archiviato un procedimento contro ignoti per reati contro la volontà popolare.

