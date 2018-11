Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

19 novembre 2018 - 15:49

Per il momento le elezioni comunali di Moutier (BE) continuano a essere programmate per domenica 25 novembre. La prefetta del Giura bernese Stéphanie Niederhauser ha infatti ritirato l'effetto sospensivo a un ricorso che chiedeva di posticipare la data del voto.

Il ricorso è stato depositato da alcuni abitanti, che hanno voluto restare anonimi, contro il sindaco uscente, l'autonomista PPD Marcel Winistoerfer, per "propaganda ufficiale inammissibile". I fatti sono legati alla grande manifestazione autonomista tenutasi a Moutier il 9 novembre.

In un comunicato odierno, la prefetta precisa di aver chiesto al Municipio di prendere posizione sul ricorso entro mercoledì. Niederhauser afferma anche che, ritirando l'effetto sospensivo, "permette, fino a una eventuale decisione contraria in merito, l'organizzazione delle elezioni del 25 novembre".

Sempre entro mercoledì, il comune dovrà chiarire la situazione di un candidato al Municipio e al Consiglio comunale che, stando a un secondo ricorso, non sarebbe realmente domiciliato a Moutier. Nel frattempo, la procedura relativa al presunto domicilio fittizio di questa persona è sospesa.

