La consigliera federale Simonetta Sommaruga ha suggerito a Moutier di adottare una sorta di codice di buona condotta ieri sera in un incontro con il sindaco della cittadina del Giura bernese in procinto di passare al canton Giura.

La ministra di Giustizia e Polizia ha rassicurato sul coinvolgimento della Confederazione ma ha anche esortato le parti in causa a mantenere un comportamento corretto.

All'incontro hanno partecipato anche alcuni membri dei due governi cantonali, indica una nota diramata oggi dall'Ufficio federale di giustizia (UFG). L'obiettivo del colloquio era di "rammentare il quadro giuridico delle procedure di ricorso, raggiungere un consenso sul modo di gestire il futuro e definire le condizioni per migliorare il dialogo in seno alle autorità di Moutier".

La votazione del 18 giugno 2017 sull'appartenenza cantonale del comune di Moutier è ancora oggetto di sette ricorsi esaminati dal prefetto del Giura bernese. A prescindere dall'esito in prima istanza, annunciato per fine ottobre, non è escluso che la procedura prosegua fino al Tribunale federale. Moutier deve pertanto "gestire a breve e medio termine l'incertezza risultante da questa situazione".

La ministra ha sottolineato che né il Consiglio federale né i governi dei due Cantoni possono intromettersi in procedure giudiziarie e ha "condannato le minacce appena velate di violenza da parte di singoli movimenti di lotta nonché le accuse senza prove". Ha infine suggerito alle parti coinvolte di riflettere sull'opportunità di adottare una "carta di Moutier", una sorta di codice di buona condotta sull'esempio della "Carta sul dialogo intergiurassiano" approvata a suo tempo dall'Assemblea intergiurassiana.

