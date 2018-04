Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 aprile 2018 18.55 29 aprile 2018 - 18:55

La 102esima edizione della muba di Basilea, la più antica fiera svizzera, ha chiuso stasera i battenti. In dieci giorni si sono contati 123'746 visitatori, 20'554 in meno dell'anno scorso.

In una nota diffusa in serata gli organizzatori spiegano il calo con il gran numero di giorni di sole, in cui la gente ha quindi preferito restare all'aperto.

Quest'anno l'evento si è svolto all'insegna dello slogan "Inspiration.live" e ha ospitato 621 espositori, undici in meno rispetto al 2017. Contrariamente agli scorsi anni, la manifestazione non è stata inaugurata da un consigliere federale. Tuttavia il capo della diplomazia elvetica Ignazio Cassis è stato presente lunedì per un discorso dal titolo "La Svizzera e l'Europa".

Per la seconda volta, parallelamente alla muba (ma con un biglietto ad hoc), è stata allestita "Bricklive", grande mostra per gli amanti dei giocattoli Lego.

