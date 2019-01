Mühleberg: ispettorato sicurezza vuole più prove gestione alluvioni

Il gestore della centrale nucleare bernese di Mühleberg - il gruppo BKW Energie - dovrà presentare tutte le prove per la gestione di un'alluvione eccezionale.

Il gestore della centrale nucleare bernese di Mühleberg - il gruppo BKW Energie - dovrà presentare tutte le prove per la gestione di un'alluvione eccezionale.

È quanto chiesto dall'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN), che reagisce così a una decisione presa dal Tribunale federale (TF) il 5 ottobre scorso. Le prove dovranno orientarsi sui dati attualmente elaborati nell'ambito del progetto Exar della Confederazione, che fornirà le nuove basi per valutare il rischio d'inondazione estrema lungo l'Aare e il Reno, indica un comunicato odierno dell'IFSN.

L'attualizzazione delle prove è stata chiesta dal TF e dal Tribunale amministrativo federale (TAF), ricorda l'autorità federale di vigilanza, che ora pianifica un'ordinanza e garantisce alle parti il diritto di essere ascoltate entro il 24 gennaio. BKW Energie si esprimerà in tale occasione, ha riferito a Keystone-ATS una portavoce del gruppo energetico, aggiungendo che la richiesta dell'IFSN non è una sorpresa dato che era già stata annunciata in ottobre.

Neuer Inhalt Horizontal Line