Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 aprile 2018 15.51 08 aprile 2018 - 15:51

I 20 feriti di Muenster sono tedeschi e olandesi, ed alcuni di loro sono ancora in condizioni critiche. Lo ha reso noto il presidente del governo regionale della Renania Settentrionale-Vestfalia, Armin Laschet.

Il "governatorea del Nord Reno Vestfalia oggi ha visitato la cittadina dove ieri un uomo si è lanciato contro la folla con un furgone, uccidendo due persone, prima di togliersi la vita.

"È stato un giorno orribile e triste per la gente di Muenster, per tutta la Germania, e anche per l'Olanda, visto che alcuni olandesi sono rimasti coinvolti", ha detto senza precisare quanti olandesi siano rimasti feriti o quanti di loro siano gravi.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.