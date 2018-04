Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 aprile 2018 10.39 17 aprile 2018 - 10:39

Il muschio ha proprietà che non si conoscevano.

Un muschio capace di eliminare l'80% dell'arsenico dalle acque contaminate in appena un'ora, rendendo l'acqua nuovamente potabile. A scoprirlo i ricercatori dell'Università di Stoccolma. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Environmental Pollution.

Il muschio acquatico capace di questo "miracolo" si chiama Warnstofia fluitans e cresce nel nord della Svezia. La scoperta apre la strada a una modalità amica dell'ambiente per purificare l'acqua. Un possibile scenario futuro è quello di far crescere questo muschio in torrenti e altri corsi d'acqua che contengono alti livelli dell'inquinante.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.