Questo contenuto è stato pubblicato il 3 settembre 2018 7.01 03 settembre 2018 - 07:01

Il leader degli U2 Bono tornerà a cantare per il resto del tour europeo della band, dopo aver dovuto interrompere un concerto a Berlino sabato sera per un brusco calo di voce. La data è stata riprogrammata per il 13 novembre.

In una dichiarazione pubblicata sul sito web degli U2, il cantante irlandese spiega di essere stato visitato da "un ottimo medico" che ha escluso qualsiasi problema serio alle sue corde vocali.

