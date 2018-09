Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 2 settembre 2018 11.10 02 settembre 2018 - 11:10

Bono perde la voce in pieno concerto e gli U2 sono costretti ad interrompere ed annullare lo show. E' successo ieri sera a Berlino.

"Siamo dispiaciuti per la cancellazione di stanotte - si legge in una nota a firma Adam, Larry e The Edge sul sito ufficiale della band irlandese -. Bono era in gran forma e con una gran voce prima del concerto e aspettavamo tutti la seconda serata a Berlino. Ma dopo poche canzoni, ha perso completamente la voce".

"Non sappiamo cosa sia successo e abbiamo consultato il medico", riferiscono ancora gli altri membri degli U2. "Come sempre, apprezziamo la comprensione del nostro pubblico e il sostegno dei nostri fan a Berlino e quanti hanno viaggiato fin qui da lontano". "Vi aggiorneremo molto presto", concludono i tre riferendosi alla programmazione di una nuova data.

