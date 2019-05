Con la seconda semifinale di ieri si è completato il quadro dei 26 Paesi in gara con le loro canzoni nella finale dell'Eurovision Song Contest, in programma domani sera a Tel Aviv. Il bernese Luca Hänni è tra i favoriti.

In questi 26 ci sono i cosiddetti 'big five' - Gran Bretagna, Francia, Spagna, Germania e Italia, che di diritto partecipano alla finale - e Israele, come Paese vincitore della passata edizione.

Nonostante sia ancora tutto in ballo, sui media circolano le indicazioni dei favoriti per la palma finale: in testa viene data l'Olanda con Duncan Laurence e la sua ballata 'Arcade'. Segue poi la Svizzera con Hänni, interprete di 'She got me', e la Svezia con John Lundvik, autore di 'Too late for love', un mix di soul e rock.

Occhio all'outsider Macedonia del Nord, che con 'Proud' di Tamara Todevska ha incantato il pubblico. Ma domani sera sarà la volta appunto dei 'big five' e tra questi la Francia con Bilal Hassani e l'Italia con Mahmood: entrambi ritenuti possibili vincitori.

Si stima che almeno 200 milioni di spettatori vedranno domani sera la finale in cui sarà ospite la pop star Madonna.

Neuer Inhalt Horizontal Line