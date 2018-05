Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 maggio 2018 10.37 13 maggio 2018 - 10:37

Israele ha vinto ieri sera la finale 2018 dell'Eurovision Song Contest, il festival musicale organizzato ogni anno dall'Unione Europea di Radiodiffusione.

La performance di Netta Barzilai, sulle note di 'Toy', è stata la più votata della lunga serata andata in onda in diretta dall'Altice Arena di Lisbona, in Portogallo.

Alle spalle di Israele è arrivata la cantante cipriota Eleni Foureira con "Fuego"; terzo posto per l'Austria con Cesar Sampson ("Nobody But You").

La serata ha visto anche un fuori programma: durante l'esibizione della cantante inglese, SuRie, un uomo ha eluso i controlli, è salito sul palco e ha strappato il microfono all'artista, che è rimasta bloccata per qualche secondo. L'organizzazione le ha dato poi un altro microfono per portare a termine la sua canzone, mentre l'uomo veniva allontanato dalla sicurezza.

La Svizzera non ha partecipato alla finale di ieri sera a Lisbona. L'avventura del gruppo elvetico Zibbz, che ha presentato la canzone "Stones", si era infatti conclusa nel corso della prima semifinale.

Nelle ultime undici edizioni, la Svizzera è riuscita ad arrivare all'atto conclusivo solo in due occasioni: nel 2011 con Anna Rossinelli e nel 2014 grazie al ticinese Sebalter.

