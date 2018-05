Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 maggio 2018 21.11 15 maggio 2018 - 21:11

Un cancro alla gola ha stroncato a 69 anni il compositore e chitarrista Glenn Branca. Lo ha annunciato su Facebook la moglie Reg Bloor, anche lei chitarrista.

Branca era considerato come un pioniere dell'avanguardia sin dagli inizi degli anni '80. Sempre in quegli anni compose diversi pezzi per chitarre elettriche, tra i quali "The Ascension" (1980) e Indeterminate "Activity of Resultant Masses" (1981).

Poi cominciò a comporre per orchestre di chitarre elettriche e percussioni, lavorando sulle microtonalità e utilizzando la tecnica del bordone.

Durante la sua lunga carriera si è dedicato anche alla composizione di brani musicali per orchestre tradizionali.

Neuer Inhalt Horizontal Line