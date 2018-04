Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 aprile 2018 7.35 17 aprile 2018 - 07:35

Boring Co, la società che fa capo al miliardario visionario Elon Musk, ha raccolto 113 milioni dollari per Hyperloop, il suo treno supersonico.

Musk, il numero uno anche di Tesla, ha svelato per la prima volta il suo progetto per Hyperloop nel 2013 in seguito alla sua frustrazione per il sistema di trasporto in California. Boring Co è stata fondata proprio per risolvere il problema del traffico in California.

