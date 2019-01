L'idea di Elon Musk di andare su Marte è un irrealizzabile sogno da bambini: lo sostiene Kathrin Altwegg, astrofisica, ricercatrice spaziale e professoressa all'Università di Berna.

A suo avviso l'attivismo del fondatore e Ceo di Tesla è frutto del desiderio molto maschile di diventare immortale, di assurgere a una sorta di Cristoforo Colombo. "Al di là di tutti gli ostacoli tecnici e finanziari, Musk sembra ignorare completamente il problema più grande: la radiazione cosmica", afferma l'esperta 67enne in un'intervista pubblicata dall'ultimo numero del bimensile svizzero tedesco Beobachter. "Questa ha il medesimo effetto della radioattività e distrugge il nostro DNA".

Altwegg - che è stata anche direttrice del Center for Space and Habitability dell'ateneo bernese - dice non avere una grande considerazione dei piani di Musk, che in novembre in un'intervista ha affermato che vi è il 70% di possibilità che lui personalmente sbarcherà un giorno su Marte. "Detto sinceramente per me si tratta di sogni infantili", taglia corto l'astrofisica, che ricorre alla parola dialettale "Buebeträumli". "Non dico che sia impossibile colonizzare Marte: ma sicuramente non in 6 anni, né in 20. Forse in 200".

