Questo contenuto è stato pubblicato il 21 agosto 2018 10.59 21 agosto 2018 - 10:59

La Società cooperativa nazionale per l'immagazzinamento di scorie radioattive (Nagra) potrà realizzare tre perforazioni per sondare il sottosuolo nelle regioni del Lägern Nord (AG/ZH) e di Zurigo Nordest.

Il Dipartimento federale dell'ambiente e dell'energia (DATEC) ha rilasciato oggi le autorizzazioni necessarie. Le trivellazioni consentiranno di acquisire conoscenze più approfondite della composizione e delle caratteristiche degli strati geologici profondi.

Lo scopo è di sapere se tali aree siano adatte allo stoccaggio delle scorie nucleari. Le perforazioni inizieranno nel 2019, ha precisato in una nota il DATEC. Sulla base dei risultati, la Nagra renderà note verso il 2022 "le aree di ubicazione per le quali intenderà presentare domande di autorizzazione di massima per la costruzione dei depositi in strati geologici profondi".

