Questo contenuto è stato pubblicato il 26 marzo 2018 21.17 26 marzo 2018 - 21:17

KEYSTONE/AP United Launch Alliance via NASA

Anche il capo 'temporaneo' della Nasa lascerà le redini dell'agenzia di fatto senza guida stabile da ben 14 mesi.

Robert Lightfoot - che da numero 2 si era trovato a ricoprire il ruolo 'temporaneo' di numero 1 della Nasa dall'anno scorso - ha annunciato che andrà in pensione per la fine di aprile. Se non ci sarà la designazione formale del nuovo direttore, toccherà allora a Steve Jurczyk, oggi 'amministratore associato' della Nasa.

Dopo un lungo vacuum, l'amministrazione Trump aveva finalmente nominato un direttore permanente ma solo a settembre 2017: si tratterrebbe di Jim Bridenstine, parlamentare repubblicano. Ma la nomina non è stata ancora approvata dal Congresso e alcuni sollevano dubbi sulla nomina di un politico a capo della Nasa.

