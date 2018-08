Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 agosto 2018 13.23 29 agosto 2018 - 13:23

Alexei Navalny lancia un appello a protestare contro la riforma delle pensioni in Russia

Vladimir Putin è in preda "al panico" e cerca di "addolcire la medicina". Lo sostiene l'oppositore Alexei Navalny - che sta scontando una pena di 30 giorni di carcere amministrativo - commentando in un post il discorso televisivo del presidente.

"Per questo dobbiamo scendere in piazza il 9 settembre e impegnarci al massimo perché queste manifestazioni siano il più potenti possibili", scrive Navalny sottolineando che "non è vero" che la decisione di addolcire la riforma "era stata già presa da subito".

Neuer Inhalt Horizontal Line