Alexei Navalny rivolge pesanti accuse al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) in un'intervista pubblicata oggi dal domenicale svizzero-tedesco SonntagsZeitung.

L'oppositore russo accusa la procura federale di avere intrattenuto stretti contatti con rappresentanti del ministero pubblico russo, che avrebbero ostacolato o persino impedito importanti inchieste su presunti casi di riciclaggio di denaro in Svizzera.

Navalny cita in particolare un viaggio in battello del procuratore generale della Confederazione Michael Lauber nonché partite di caccia che hanno coinvolto l'ex esperto per la Russia in seno alla polizia federale. Interrogato dal settimanale, l'MPC respinge le accuse secondo cui delle vicende sono state archiviate per riguardo alla controparte russa.

