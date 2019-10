Doveva essere un'onda, ha assunto i contorni di uno tsunami: salita dalla piazza, la voglia di ecologia degli Svizzeri è arrivata a cambiare gli equilibri del Consiglio nazionale.

Nelle elezioni odierne i Verdi guadagnano in un colpo 17 seggi, cosa che non era mai riuscita a nessun partito. In forte crescita anche i Verdi liberali, mentre perdono le quattro formazioni maggiori, rappresentate in governo: UDC, PS, PLR e PPD.

I risultati non sono ancora definitivi - manca per il momento solo Vaud - ma parlano estremamente chiaro: per la sesta volta consecutiva l'UDC arriva in testa al Nazionale, ma oggi la vera impresa è stata quella compiuta dai Verdi. Il partito di Regula Rytz sale a 27 mandati - uno dei quali conquistato per la prima volta in Ticino, quello di Greta Gysin, che ha estromesso la leghista Roberta Pantani - contro gli 11 del 2015.

Un balzo che in un Paese come la Svizzera, abituato ai micro-cambiamenti elettorali, è di proporzioni storiche: mai, nella storia delle elezioni federali dal 1919 - anno di introduzione del sistema proporzionale - un partito aveva guadagnato così tanti mandati. Il record precedente risale all'UDC, che nel 1999 era salita di 15 seggi.

La maggiore sensibilità ecologista - nata sulla scia di un movimento popolare che a livello internazionale vede nell'adolescente svedese Greta Thunberg la sua portabandiera - è confermata anche dall'avanzata dei Verdi liberali, che raddoppiano la loro deputazione (16, +9). Ce n'è abbastanza per rivendicare un seggio verde in Consiglio federale, a scapito del PLR, secondo Regula Rytz.

Un argomento a suo favore è rappresentato dal fatto che perdono tutti e quattro i partiti rappresentati nell'esecutivo: l'UDC ottiene 53 seggi (-11 rispetto al 2015), il PS 39 (-4), il PLR 29 (-4) e il PPD 25 (-2). Sempre meno importante diventa anche il PBD (3 mandati, -4), la formazione che era nata come costola dell'UDC per sostenere l'allora consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf.

A livello di seggi i Verdi superano quindi il PPD e diventano più forti (stando alle proiezioni) anche quanto a percentuale di schede: sono accreditati al 13,0%, con un balzo di 5,9 punti, mentre la formazione di Gerhard Pfister non va oltre l'11,4% (-0,2%).

Il primo partito del Paese rimane di gran lunga l'UDC: la sesta vittoria consecutiva è comunque amara, perché la formazione di Albert Rösti si ferma al 25,8%, (-3,6 punti), peggior risultato dal 1999, che all'epoca era stato un anno di forte crescita. Anche il PS fa una magra figura: il suo 16,6% (-2,2 punti) è il livello più basso di sempre. Perde di meno il terzo partito, il PLR: il 15,3% (-1,1 punti) non è un record negativo (nel 2011 non andò oltre il 15,1%), ma la formazione che storicamente ha costruito la Svizzera moderna potrebbe avere sempre più difficoltà a giustificare le sue due poltrone in Consiglio federale.

I calcoli sono presto fatti: se nel 2015 la coalizione di destra (insieme a Lega e MCG) poteva contare su 101 seggi, oggi le stesse formazioni scendono - secondo le proiezioni - a 83 mandati. PS e Verdi arrivano a 67 rappresentanti e ago della bilancia diventa il PPD (25 esponenti). I nuovi equilibri avranno giocoforza la loro importanza di fronte ai temi che attendono la nuova legislatura: ambiente, previdenza, accordo quadro con l'Ue, costi della salute.

La sconfitta del fronte borghese è simboleggiata anche dalla débâcle di diversi esponenti di punta che non sono stati riconfermati: fra questi vanno segnalati Jean-François Rime (UDC/FR) e Hans-Ulrich Bigler (PLR/ZH), rispettivamente presidente e direttore dell'Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM). Altro non rieletto di spicco è il presidente di Santésuisse Heinz Brand (UDC/GR). Sintomatico è pure il mancato rientro al Nazionale di Yvan Perrin, già consigliere di Stato a Neuchâtel ed ex vicepresidente dell'UDC svizzera.

Ma anche i socialisti perdono uno degli esponenti più apprezzati e influenti: deve lasciare il posto il sindacalista Corrado Pardini (BE). Una sorte toccata, pure a Berna, anche al presidente di Travail.Suisse Adrian Wüthrich, mentre nello stesso cantone entra la nota donna politica Tamara Funiciello, assai conosciuta anche a livello nazionale quale ex presidente dei Giovani socialisti.

