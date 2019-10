Con il trascorrere delle ore sta assumendo i contorni della marcia trionfale l'avanzata dei Verdi e dei Verdi liberali nelle elezioni per il Consiglio nazionale.

Secondo le ultime indicazioni, relative allo spoglio dei voti in 23 cantoni, le due formazioni di ispirazione ecologista conquistano 22 seggi.

La progressione è confermata anche dalla proiezione SRS SSR riguardo alla percentuale dei suffragi: i Verdi guadagnerebbero in un sol colpo 5,6 punti, salendo al 12,7% e superando il PPD, che pure tiene bene (+0,4%) a 12,0%. I Verdi sarebbero quindi il quarto partito.

L'onda ecologista favorisce anche i Verdi liberali (+3,0 punti al 7,6%), mentre a perdere sono i tre principali partiti del paese: UDC (-3,1 punti al 26,3%), PS (-2,3 punti al 16,5%) e PLR (-1,2 punti al 15,2%). Fra gli sconfitti va poi annoverato anche il PBD (-1,7 al 2,4%), che scende al suo minimo di sempre.

In termini di seggi, sono disponibili i dati definitivi che concernono 11 cantoni (AI/AG/AR/BL/GL/NW/OW/SG/SZ/UR/ZG) nonché risultati parziali e proiezioni cantonali in altri 12 (Ticino e Grigioni compresi). In base a queste indicazioni avanzano Verdi (+15 seggi) e Verdi liberali (+7), mentre indietreggiano UDC (-8), PS (-6), PLR (-4), PBD (-4), PPD (-2). Fra i partiti minori, l'UDF potrebbe tornare al nazionale con un mandato.

Per quanto riguarda i singoli nomi fa già discutere la mancata rielezione - secondo le proiezioni - del presidente dell'Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM) Hans-Ulrich Bigler (PLR/ZH). Sempre a Zurigo non ci sarà un ritorno dell'ex consigliere nazionale Christoph Mörgeli, già considerato l'ideologo dell'UDC di Christoph Blocher.

In Ticino va segnalata la probabile elezione della verde Greta Gysin, niente affatto certa alla vigilia. Stando alle proiezioni RSI per farle posto è in atto una lotta serrata fra il PPD Marco Romano e la leghista Roberta Pantani.

Nei Grigioni l'UDC Magdalena Martullo-Blocher difende il suo mandato, ma l'UDC perde un seggio.

