Cominciano a fioccare i primi risultati per il Consiglio nazionale - alcuni già definitivi, ma per il momento in larga parte parziali - ed emerge già qualche indicazione interessante. L'UDC appare in perdita di velocità in alcuni cantoni, ma non nei Grigioni.

Il primo seggio attribuito in via definitiva è quello di Peter Keller (UDC/NW), che occuperà l'unica poltrone che Nidvaldo dispone alla camera del popolo. Il secondo è quello di David Zuberbühler (UDC/AR), che ad Appenzello Esterno è riuscito a respingere l'assalto PLR volto a riconquistare il mandato perso quattro anni or sono. Entrambi i deputati erano uscenti.

Dagli altri cantoni arrivano solo risultati parziali. A Basilea Città l'UDC arretra di 5 punti percentuali, scendendo al 12%. Viene così superato da Verdi (+3,5% al 13) e LDP (+3% al 14,5%), i liberali che nella città renana sono ancora staccati dal PLR.

Nei Grigioni dopo lo spoglio dei voti in 82 comuni grigionesi su 106 Magdalena Martullo-Blocher (UDC) è in testa, seguita da Martin Candinas (PDC), Heinz Brand (UDC), Jon Pult (PS) e Duri Campell (PBD).

Altro spunto interessante: diversi cantoni segnalano che la partecipazione potrebbe risultare in calo rispetto a quattro anni or sono.

