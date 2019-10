Il PPD Marco Romano e la leghista Roberta Pantani si stanno disputando l'ottavo seggio del Ticino al Consiglio Nazionale, stando alla proiezione resa nota alle 16.00 dalla RSI sugli eletti alla Camera bassa.

Non è ancora chiaro chi dei due dovrà lasciare il posto alla verde Greta Gysin. Al momento, oltre all'esponente ecologista, risultano eletti gli uscenti Rocco Cattaneo, Lorenzo Quadri, Fabio Regazzi, Marina Carobbio, Marco Chiesa e il capogruppo in Gran Consiglio Alex Farinelli che sostituirà Giovanni Merlini, candidato solo per gli Stati.

La lista Verdi e Sinistra alternativa, secondo i nuovi dati, otterrebbe il 14,5% dei voti, mentre quattro anni fa gli ecologisti (che correvano da soli) erano fermi al 4%. I Verdi liberali non andrebbero invece oltre lo 0,9% (0,8% nel 2015). Guadagnerebbe anche l'UDC passando dall'11,3% del 2015 al 12,7%.

In calo invece gli altri partiti, in particolare la Lega, che secondo queste proiezioni perderebbe quasi 5 punti percentuali, scendendo al 21,7% al 16,8%. Il PLR passerebbe dal 23,7% al 20,6%, il PPD dal 20,1% al 18,1% e il PS dal 15,6% al 13,9%.

