Verdi e Sinistra alternativa entrerebbero in Consiglio Nazionale sottraendo un seggio al PPD, ma sui nomi c'è ancora totale incertezza, stando alle proiezioni rese note alla 14.30 dalla RSI.

Non è chiaro se ad entrare alla Camera bassa sarà la verde Greta Gysin o Franco Cavalli, rappresentante del Forum alternativo. E non si sa neppure quale dei due consiglieri nazionali PPD verrebbe mandato a casa, se Marco Romano o Fabio Regazzi.

Risulterebbero invece eletti Alex Farinelli e Rocco Cattaneo per il PLR, Lorenzo Quadri e Roberta Pantani per la Lega, Marina Carobbio per il PS e Marco Chiesa per l'UDC.

La lista Verdi e Sinistra alternativa otterrebbe il 14,4% dei voti, mentre quattro anni fa gli ecologisti (che correvano da soli) erano fermi al 4%. I Verdi liberali non andrebbero invece oltre l'1,1% (0,8% nel 2015). Guadagnerebbe anche l'UDC passando dall'11,3% del 2015 al 13,5%.

In calo invece gli altri partiti, in particolare la Lega, che secondo queste proiezioni perderebbe quasi 5 punti percentuali, scendendo al 21,7% al 16,9%. Il PLR passerebbe dal 23,7% al 21,3%, il PPD dal 20,1% al 16,8% e il PS dal 15,6% al 13,5%.

