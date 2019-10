Per la sesta volta consecutiva l'UDC arriva in testa all'elezione del Consiglio nazionale, ma oggi la vera vittoria è ecologista.

I Verdi starebbero riuscendo nell'impresa storica di guadagnare in un solo colpo 16 seggi, cosa mai accaduta in 100 anni di voto proporzionale a livello federale.

Stando alle proiezioni SRG SSR dell'istituto Gfs.bern, in Consiglio nazionale il partito di Regula Rytz arriverà a 26 mandati (+16). La maggiore sensibilità ecologista è confermata anche dall'avanzata dei Verdi liberali, che raddoppiano la loro deputazione (15, +8).

Perdono tutti i quattro partiti rappresentati in Consiglio federale: l'UDC ottiene 54 seggi (-11 rispetto al 2015), il PS 39 (-4), il PLR 29 (-4) e il PPD 26 (-2). Sempre meno importante diventa anche il PBD (3 mandati, -4), la formazione dell'ex consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf.

A livello di seggi i Verdi eguagliano quindi il PPD, ma diventano più forti quanto a percentuale di schede: sono accreditati - anche qui è una proiezione - al 13,9%, con un balzo di 5,9 punti in più, mentre il PPD, pur crescendo lievemente (+0,2 punti), non va oltre l'11,8%.

Il primo partito del paese rimane di gran lunga l'UDC: il 25,6%, (-3,8 punti) è comunque il peggior risultato dal 1999. Anche il PS fa una magra figura: il suo 16,5% (-2,3 punti) è il livello più basso di sempre. Perde di meno il terzo partito, il PLR: il suo 15,5% (-0,9 punti) non è un record negativo (nel 2011 non andò oltre il 15,1%), ma la formazione che storicamente ha costruito la Svizzera moderna potrebbe avere sempre più difficoltà a giustificare le sue due poltrone in Consiglio federale.

