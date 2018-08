Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 agosto 2018 18.13 30 agosto 2018 - 18:13

Un anno fa ha ucciso a coltellate un congolese di 43 anni durante una rissa nell'alloggio per richiedenti asilo di Fontainemelon, nel canton Neuchâtel. L'autore del delitto, un georgiano 37enne, è stato condannato oggi a dodici anni di reclusione e a 15 di espulsione.

Il georgiano dovrà inoltre versare un riparazione per torto morale di 15'000 franchi alla moglie della vittima, di 10'000 ad ognuno dei figli (tutti minorenni) e di 2000 al fratello. Sono poi a suo carico 34'100 franchi di spese giudiziarie. L'accusa aveva richiesto una pena detentiva di 16 anni e 15 anni di espulsione dalla Svizzera. La difesa chiedeva al massimo dodici anni di carcere.

Il Tribunale del Val de Ruz ha ritenuto l'imputato colpevole di omicidio ma non di assassinio. Il presidente della corte, Alain Rufener, ha spiegato che "la sua colpa è grave" e che egli ha mostrato determinazione, ma nel suo agire non c'è stato accanimento, né violenza estrema, né freddezza. Per stabilire la pena è stata presa in considerazione anche una perizia psichiatrica che ha attestato una responsabilità leggermente scemata dell'uomo.

