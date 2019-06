Temporali violenti hanno spazzato la scorsa notte la regione di Neuchâtel: un corso d'acqua è uscito dagli argini tra Dombresson e Villiers, due frazioni di Val de Ruz, travolgendo decine di automobili.

Quattro persone sono rimaste ferite, una delle quali in maniera grave. Quest'ultima è stata trasportata all'Inselspital di Berna. La strada è chiusa al traffico, indica stamane la polizia cantonale.

Il portavoce delle forze dell'ordine neocastellane Pierre-Louis Rochaix ha indicato all'agenzia Keystone-ats che al momento del temorale nelle strade di Dombresson vi era un metro d'acqua.

Decine di veicoli sono stati spazzati via dalla corrente del corso d'acqua. Numerosi i danni nella regione, dove si segnalano soprattutto cantine e garage sotterranei allagati, alberi sradicati e smottamenti di terreno. La strada tra Dombresson e Le Pâquier è ricoperta di fango e di automobili rovesciate: rimarrà chiusa in entrambe le direzioni per diversi giorni, ha indicato Rochaix.

Tra le 22 e le 4 di stamane la polizia neocastellana ha ricevuto circa 560 chiamate riguardanti la sola Val de Ruz.

