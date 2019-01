Una nuova fase di ricerche è stata avviata martedì mattina con mezzi britannici e francesi, ma del Piper non ci sono tracce. Le operazioni sono state sospese in serata e per la polizia le speranze di ritrovare dei sopravvissuti sono "minime".

Disperso aereo con a bordo Emiliano Sala 22 gennaio 2019 - 21:55 Il calciatore Emiliano Sala risulta disperso da lunedì sera nei cieli della Manica. L'aereo con a bordo il giocatore argentino di origini italiane era decollato dall'aeroporto francese di Nantes-Atlantique in direzione di Cardiff. Con lui, oltre il pilota, c'erano altre due persone. Del velivolo, riferisce la polizia di Guernsey, si sono perse le tracce nei pressi del faro di Les Casquets. L'allarme era stato lanciato alle 20.20 ora continentale, quando la torre di controllo di Jersey ha segnalato che un piccolo aereo da turismo partito da Nantes per Cardiff era scomparso dai radar una ventina di chilometri a nord dell'isola di Guernsey. Le ricerche aeree e via mare, scattate immediatamente, sono state interrotte dopo qualche ora dalle condizioni meteo: vento forte, mare mosso e pessima visibilità. Una nuova fase di ricerche è stata avviata martedì mattina con mezzi britannici e francesi, ma del Piper non ci sono tracce. Le operazioni sono state sospese in serata e per la polizia le speranze di ritrovare dei sopravvissuti sono "minime". Fonti della polizia francese hanno confermato che Emiliano Sala era a bordo insieme ad altri due passeggeri oltre al pilota. Il 28enne italo-argentino, autore di 12 gol nel girone di andata di Ligue 1, era appena stato trasferito dal Fc Nantes al Cardiff per una somma stimata intorno ai 17 milioni di euro. Era tornato a La Jonelière, il campo di allenamento del Nantes, per recuperare le ultime cose prima di cominciare una nuova vita nel Galles. Il match della Coppa di Francia che il Nantes avrebbe dovuto disputare mercoledì è stato rinviato a domenica. La squadra ha inoltre annullato l'allenamento a La Jonelière, dove gli ex compagni hanno appreso della scomparsa dell'aereo con a bordo Sala.