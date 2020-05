Le cliniche svizzere hanno rilevato nel 2019 un aumento del 4% del numero di casi di bambini maltrattati per un totale di 1568. Due bimbi di meno di un anno sono deceduti.

Le cliniche hanno in particolare registrato 486 casi di maltrattamento fisico, 321 di maltrattamento psichico, 470 di negligenza e 279 di abuso sessuale, ha comunicato oggi la Società svizzera di pediatria (SSP), precisando che i dati sono stati raccolti da 21 delle 31 cliniche o servizi pediatrici ufficiali in Svizzera. Numerosi casi di maltrattamento infantile non sono tuttavia esaminati o trattati in una clinica pediatrica, ricorda la SSP.

Per quanto riguarda le vittime, un terzo ha meno di quattro anni e il 16,7% non ha compiuto l'anno di età. In generale la ripartizione tra i sessi resta molto equilibrata se si escludono gli abusi sessuali dove le bambine sono colpite circa quattro volte di più dei bambini.

Quasi tutti i casi di maltrattamenti avvengono nell'ambito famigliare (81,5%). Nella metà dei casi di abusi sessuali, l'autore è un famigliare.

I maggiori responsabili di maltrattamenti sono gli uomini con un tasso del 38% (rispetto al 26% delle donne) che negli abusi sessuali raggiunge l'83,2%. Uomini e donne insieme - prevalentemente si tratta dei genitori - sono colpevoli per il 29,3% dei casi. Per il rimanente 6,7% dei casi i dati non erano disponibili.

