Questo contenuto è stato pubblicato il 23 novembre 2018 16.28 23 novembre 2018 - 16:28

Non solo Black Friday: oggi nello spazio è anche il Black Hole Friday.

Non solo Black Friday: oggi nello spazio è anche il Black Hole Friday, la festa che celebra i buchi neri.

Questi misteriosi oggetti cosmici sono formati da massicce quantità di materia compressa in un piccolo spazio, proprio come gli acquisti che in queste ore vengono stipati nelle borse della spesa di tutto il mondo grazie ai saldi pre-natalizi.

Proprio giocando su questo parallelismo, la Nasa ha lanciato l'hashtag #BlackHoleFriday e ha cominciato di buon ora a bombardare i propri follower con messaggi scherzosi sui social network per invitarli a ingannare l'attesa nei negozi cliccando sul suo sito, per approfondire le ultime scoperte sui buchi neri e guardare le immagini più spettacolari.

Anche l'Agenzia spaziale europea (Esa) partecipa alla giornata offrendo gadget scontati acquistabili nel suo shop online.

