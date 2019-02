Alcuni neonicotinoidi, un genere di pesticidi, persistono nel miele per almeno 40 mesi, indica uno studio neocastellano.

I ricercatori, che hanno messo a punto un metodo di analisi fino a mille volte più raffinato di quelli normalmente utilizzati, esprimono preoccupazione per la stabilità a lungo termine di queste molecole, sia per la salute delle api che per quella dell'uomo.

I neonicotinoidi sono gli insetticidi più utilizzati nel mondo, in particolare per la protezione delle colture. Possono essere spruzzati sulle foglie, sparsi nel suolo in forma granulare o usati per trattare i semi. Agiscono sul sistema nervoso centrale degli insetti.

Hanno varie caratteristiche che possono essere considerate come vantaggi e, allo stesso tempo, come inconvenienti: sono ad esempio estremamente tossici per gli insetti anche a basse concentrazioni (sono quindi efficaci ma contemporaneamente pericolosi); e hanno proprietà dette sistemiche (il trattamento dei semi ad esempio rende tossiche tutte le parti della pianta in divenire, conferendo simultaneamente protezione ma anche contaminazione globale). I rischi per organismi diversi da quelli dannosi per le colture, dalle api ai pipistrelli passando dai lombrichi e dagli uccelli, sono di crescente attualità.

È sempre più evidente che questi effetti negativi possano verificarsi a concentrazioni molto più basse di quelle considerate sicure per l'uomo. "I tassi massimi autorizzati per i prodotti consumati dall'uomo sono dell'ordine di 50'000 picogrammi (pg, dove un picogrammo corrisponde a un milionesimo di milionesimo di grammo) per grammo di materia, mentre la salute delle api e di altri insetti benefici per l'uomo è toccata a partire da 100 pg/g", indica il professore di biologia all'università di Neuchâtel (UniNE) Edward Mitchell, citato in un comunicato dell'alta scuola.

Per valutare correttamente i rischi ecologici e ambientali posti dai neonicotinoidi sono quindi necessarie adeguate procedure di campionamento e di analisi, scrivono i ricercatori neocastellani sulla rivista Environmental Pollution.

