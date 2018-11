Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 novembre 2018 14.49 21 novembre 2018 - 14:49

Il fabbricante di capsule di caffè Nespresso investe 43 milioni di franchi in due nuove linee di produzione nello stabilimento di Romont (FR).

Nei prossimi due anni verranno così creati 33 posti di lavoro, indica in una nota odierna la filiale del gigante alimentare Nestlé.

Nel sito friburghese Nespresso produce sia le note capsule per uso domestico sia quelle più piatte per uffici e commerci. Inoltre negli ultimi anni ha introdotto negli Stati Uniti capsule più grandi che in macchine speciali - chiamate Nespresso Vertuo - distribuiscono anche caffè in quantità superiori (da 40 a 414 ml).

Il nuovo sistema è ormai disponibile in 14 Paesi - dall'autunno pure in Svizzera - e verrà lanciato anche in altri mercati, pertanto Nespresso vuole estendere la produzione di simili capsule con le due nuove linee a Romont.

Proprio oggi Nespresso ha inaugurato nel sito di Romont, aperto nel 2015 e nel quale sono stati investiti 300 milioni di franchi, un centro di sviluppo dei prodotti, che assieme a un centro di competenza e a un'estensione delle capacità di produzione sono costati 48 milioni.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio Cari svizzeri all'estero, le vostre opinioni contano