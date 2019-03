Buone notizie per gli utenti dei trasporti pubblici: nel 2020, per la terza volta consecutiva, non ci sarà un aumento generalizzato dei prezzi. Lo ha deciso ieri l'associazione Servizio diretto svizzero (ch-direct).

In una nota si sottolinea che si mantengono così le promesse di garantire che il divario dei costi tra i trasporti pubblici e quelli privati non si allarghi ulteriormente e che il trasporto pubblico continui ad essere attrattivo. Allo stesso tempo - indica ch-direct - il prossimo anno ha in serbo alcune novità per i clienti del trasporto pubblico.

Verrà ad esempio abolita la tassa di deposito di dieci franchi per l'abbonamento generale (AG): i possessori di un AG potranno depositare gratuitamente il loro titolo di trasporto per un periodo compreso tra 5 e 30 giorni. Mister Prezzi, Stefan Meierhans, lo ha definito lunedì un successo nelle "difficili" trattative con le FFS.

A partire dal primo di maggio inoltre, i giovani tra i 16 e i 25 anni di età potranno viaggiare liberamente su tutta la rete (analogamente ai possessori di un AG) a partire dalle ore 19.00 con il nuovo abbonamento Seven25. Il titolo di trasporto, che sostituisce il precedente "Binario7", sarà più caro: costerà 390 franchi all'anno.

Sempre dal primo di maggio, ch-direct introduce anche un abbonamento metà-prezzo per i giovani dai 16 ai 25 anni che vogliono viaggiare a prezzi più convenienti anche durante il giorno. Esso costerà 120 franchi all'anno. Ma in quest'anno di introduzione e nel caso di proroga si pagherà 100 franchi.

