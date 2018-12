Nestlé, bombe vernice contro entrata sede di Vevey

Vandalismo a sfondo politico contro Nestlé: la sede di Vevey (VD) della multinazionale alimentare è stata presa di mira nella notte fra venerdì e sabato da militanti che hanno imbrattato un'entrata con bombe di vernice.

La polizia è stata avvertita sabato mattina e gli agenti sono giunti sul posto per constatare i danni, ha indicato oggi a Keystone-ATS un addetto stampa della polizia vodese. È stata sporta denuncia penale per danneggiamento. In una presa di posizione l'azienda deplora gli "atti di vandalismo", senza fare altri commenti vista l'inchiesta in corso.

L'azione è stata rivendicata, in un messaggio indirizzato ai media, da un gruppo che si autodefinisce Solstice2018. Nestlé - vi si afferma - è il simbolo della mondializzazione non regolamentata. "I salari e le imposte versati nella nostra regione hanno il gusto amaro dell'oppressione e dello sfruttamento", si legge nel testo.

