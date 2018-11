Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

19 novembre 2018 - 09:04

Nestlé sarebbe interessata a rilevare in India il settore alimentare della casa farmaceutica inglese GlaxoSmithKline (GSK): lo scrive oggi l'Economic Times, il principale quotidiano del paese asiatico.

Stando al giornale, che come fonte cita tre persone vicine al dossier, la multinazionale elvetica sarebbe in corsa con il concorrente anglo-olandese Unilever. Si sarebbe invece ritirata la società americana Coca Cola.

Per cedere la attività in questione - che comprendono fra l'altro Horlicks, una bevanda al malto d'orzo molto diffusa in India - GSK si aspetta a quanto sembra una cifra compresa fra 3,1 e 3,5 miliardi di dollari (in franchi: sostanzialmente la stessa cifra), che darebbe diritto a controllare la quota di maggioranza. L'acquirente dovrebbe poi presentare un'offerta pubblica d'acquisto indirizzata agli azionisti minoritari.

Secondo l'Economic Times, il termine per avanzare offerte definitive scadeva sabato, ma è stato prolungato di qualche giorno. Contattati dal giornali, Nestlé e Unilever non hanno voluto prendere posizione sul tema.

