Questo contenuto è stato pubblicato il 7 maggio 2018 7.37 07 maggio 2018 - 07:37

Nestlé ha annunciato oggi un accordo che garantisce alla società i diritti perpetui di commercializzare i prodotti Starbucks consumer e foodservice a livello globale, al di fuori dei coffee shop dell'azienda. A Starbucks vanno immediatamente 7,15 miliardi di dollari.

Questa transazione fornisce a Nestlé una solida piattaforma per la continua crescita in Nord America con posizioni di leadership nelle aziende premium di caffè, macinato e porzionato.

Consente inoltre a Nestlé di acquisire nuove opportunità di crescita nel resto del mondo con i prodotti premium Starbucks. In qualità di fornitore completo di soluzioni per il caffè, Nestlé accelera la crescita dei canali fuori casa. Le due aziende lavoreranno a stretto contatto sull'innovazione e le strategie go-to-market per portare il miglior caffè ai clienti di tutto il mondo.

