Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 2 maggio 2018 12.13 02 maggio 2018 - 12:13

La vertenza che da mesi opponeva Nestlé ai grandi dettaglianti europei è risolta: è stato trovato un "accordo equilibrato", ha indicato alla Reuters un portavoce della multinazionale alimentare confermando una notizia del settimanale tedesco Lebensmittel-Zeitung.

I prodotti Nestlé torneranno quindi in particolare sugli scaffali di Coop.

L'intesa è stata confermata anche da un addetto stampa di Edeka, il grande dettagliante tedesco che nel 2015 ha creato Agecore, un'alleanza di acquisto con altri cinque importanti dettaglianti europei: la svizzera Coop, la francese Intermarché, la belgaColruyt, l'italiana Conad e la spagnola Eroski.

"In relazione a Nestlé si torna all'attività normale", ha affermato il portavoce di Edeka. Le parti hanno concordato di mantenere confidenziali i termini dell'accordo.

Insieme i marchi in questione - che contribuiscono secondo stime a circa due miliardi di franchi al fatturato di Nestlé - avevano mosso critiche alla società di Vevey (VD) per i prezzi di acquisto giudicati troppo elevati. Non avendo ottenuto ragione avevano cominciato a togliere dagli scaffali numerosi articoli della multinazionale.

Neuer Inhalt Horizontal Line