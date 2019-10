Eugenio Simioni diventerà all'inizio dell'anno prossimo presidente della direzione di Nestlé Svizzera. Succederà a Muriel Lienau, che assumerà la guida delle attività di Nestlé Waters per la regione Europa, Medio Oriente e Nordafrica.

Dal novembre 2015 Simioni è capo della comunicazione del gruppo vodese e in precedenza, dal 2011, era già stato una volta Ceo di Nestlé Svizzera. Lavora per l'azienda dal 1989 ed è stato attivo in Australia, Corea del Sud, Filippine e Svizzera. Il suo successore sarà reso noto più avanti, indica un comunicato odierno.

La Lienau lavora per Nestlé dal 1991; aveva assunto la carica di Ceo della entità elvetica nel luglio dello scorso anno. In precedenza era stata tra l'altro responsabile di marketing e vendita di Nestlé Waters Global e della attività delle bevande in Francia.

